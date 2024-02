Inzaghi come Conte, poi avvisa l’Inter: “Arriveranno tempi tosti”

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare la vittoria di misura dell' Inter contro l' Atletico Madrid decisa dalla rete di Arnautovic. Il tecnico nerazzurro ha dichiarato: “Una prestazione eccezionale dei ragazzi contro una squadra fisica e tecnica. C’è il rammarico di aver vinto solo 1-0 ma ci sarà un secondo tempo a Madrid”. Inzaghi poi ha continuato:“Sono contento per Arnautovic per come è entrato. Mi stanno piacendo lui e Sanchez per atteggiamento e per come entrano in campo. Nella seconda parte della gara siamo stati strepitosi. In questi mesi abbiamo fatto bene ma conterà avere le energie da marzo. Anche Barella ha fatto un’ottima gara e non dimentichiamoci di Buchanan che si sta inserendo bene”.

Inzaghi: "Mi sarebbe piaciuto fare la punta qui"

"I ragazzi mi fanno urlare meno ma sono contento per quello che stiamo facendo ma gli ultimi tre mesi saranno i più tosti. E' stata una serata importante per quello che abbiamo fatto e in ricordo di Brehme, Ferri è stato suo compagno di squadra ed era molto provato come lo siamo noi perché perdiamo un grande calciatore e una grande persona, anche se non viveva a Milano si informava ogni settimana. Fare il centravanti in questa squadra? Beh mi sarebbe piaciuto, non sarebbe stato male essere il centravanti di questa squadra".

Inzaghi su Thuram

Inzaghi ha poi concluso il suo intervento parlando dell'infortunio di Thuram: “Ha avuto un problemino su quello scatto con Witsel e poi ha tirato in porta l’azione dopo. Ha sentito indurirsi, sono cose che posso capitare. Speriamo di non perderlo per tanto tempo“.