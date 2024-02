Marotta, il segreto per vincere all'Inter è l'asso Juve: "Ho preso il migliore"

TORINO - Quali sono i segreti per vincere? Risponde Beppe Marotta che dopo le annate trionfali in casa Juventus è riuscito a riportare la mentalità vincente in casa Inter. Lo Scudetto numero 20 dei nerazzurri sembra essere sempre più vicino con la formazione di Simone Inzaghi che guida la classifica di Serie A con un buon vantaggio sulle inseguitrici. Una stagione ottima quella dell'Inter che su 24 partite disputate fino ad ora in campionato è riuscita a vincerne 20, lasciando sul campo solamente 3 pareggi e 1 sconfitta. Dietro al capolavoro nerazzurro, che vuole diventare importante anche per una cavalcata in Champions, c'è proprio l'ad Marotta che ha voluto svelare uno dei segreti del successo.