Lautaro, i rigori per superare Higuain e Immobile: l'Inter e la scelta record

S Gonzalo Higuain e Ciro Immobile, recordman di gol in Serie A con 36 reti segnate (nel 2015/16 dal Pipita col Napoli, nel 2019/20 dall’italiano con la Lazio), è alla portata di Lautaro Martinez. L’argentino, con la ervirà una volata “alla Cipollini” (peraltro grande tifoso interista), ma il sogno di raggiungere - e magari superare -, recordman di gol in Serie A con 36 reti segnate (nel 2015/16 dal Pipita col Napoli, nel 2019/20 dall’italiano con la Lazio), è alla portata di. L’argentino, con la doppietta realizzata domenica a Lecce , si è issato a 22 gol in 23 presenze di campionato.

I numeri del capitano

A parità di partite giocate Higuain era a 24, Immobile a 27. L’argentino (che all’Inter non è rigorista) segue quindi a qualche colpo di pedale, però in questi casi molto si decide proprio nelle ultime cinque giornate quando capita di incontrare squadre con pochi obiettivi e scarsa motivazione, il che - solitamente - moltiplica i gol. In tal senso, il cammino dei due recordman ha avuto una parabola simile, annesso acuto finale.

Verona, 7 gol nelle ultime 5 giornate di campionato; Higuain addirittura 6 ma nelle ultime 3 (doppietta all’Atalanta, gol al Napoli al Frosinone il 14 maggio 2016, exploit che allora gli permise di abbattere il primato che apparteneva ad Angelillo). Immobile segnò, anche grazie alla tripletta al, 7 gol nelle ultime 5 giornate di campionato; Higuain addirittura 6 ma nelle ultime 3 (doppietta all’, gol al Torino e tripletta nel 4-0 delalil 14 maggio 2016, exploit che allora gli permise di abbattere il primato che apparteneva ad Angelillo).



Scudetto e record nel mirino di Lautaro

Juventus il che, in proiezione, potrebbe voler dire scudetto matematico già a fine aprile. Una volta centrato il traguardo, tutte le energie sarebbero canalizzate nel far stabilire a Lautaro un record che darebbe ancor più lustro alla seconda stella nerazzurra. Intanto la piega che ha assunto il campionato dell’Inter è assolutamente positiva: qualora i nerazzurri battessero l’Atalanta domani nel recupero, porterebbero a 12 i punti di vantaggio sullail che, in proiezione, potrebbe voler dire scudetto matematico già a fine aprile. Una volta centrato il traguardo, tutte le energie sarebbero canalizzate nel far stabilire a Lautaro un record che darebbe ancor più lustro alla seconda stella nerazzurra.

Ed essendo quello dell’Inter un attacco capace già di andare a segno per 63 volte in campionato, l’impresa potrebbe diventare più che fattibile. Questo lo sarebbe ancor più nel (malaugurato) caso in cui l’Inter dovesse uscire dalla Champions: perché l’Inter non avrebbe più “distrazioni” e portare l’argentino sul trono dei marcatori di Serie A varrebbe come punto esclamativo sull’annata.

La mano di Inzaghi sui record di gol

Il primo che a esserne felice sarebbe proprio Simone Inzaghi, allenatore pure di Immobile alla Lazio nella stagione dei 36 gol: Inzaghi confermerebbe così di avere un “tocco magico” sui centravanti che con lui - prima a Roma poi a Milano - hanno sempre segnato caterve di gol. Lautaro, tra l’altro, potrebbe sfruttare pure il jolly dato dalla possibilità di tornare a essere il primo rigorista dell’Inter.

Calhanoglu - che dal dischetto, a differenza dell’argentino, è infallibile - ne ha segnati finora 7 ma, a scudetto vinto (o forse anche prima...), farebbe certamente un passo indietro per lanciare il compagno. Guardando gli avversari nelle prossime tredici partite che ha l’Inter nel menù da qui alla fine del torneo, all’andata Lautaro ha segnato 7 gol contro Atalanta, Bologna, Udinese, Cagliari, Torino, Lazio e Verona, mentre è rimasto a secco con Genoa, Napoli, Empoli, Milan, Sassuolo e Frosinone.

Il rinnovo all'orizzonte

Però, come sottolineato, l’importante è che l’argentino resti in scia di Immobile e Higuain nelle prossime partite perché questi record si costruiscono nelle ultime giornate. Numeri da urlo, quelli del capitano, che non hanno fatto fiorire “sogni di grandeur” nella mente di Lautaro, che si sente fortemente legato alla causa ed è pienamente immerso nella parte del capitano (come prova “il cinque” dato a Akinsanmiro domenica prima dell’esordio).