Contatto Barella-Frendrup: Ayroldi fischia il rigore e lo conferma col Var

MILANO - L'Inter di Simone Inzaghi conduce 2-0 all'intervallo del match contro il Genoa, a segno Asllani e Alexis Sanchez. La rete del raddoppio è arrivata l 37' su calcio di rigore: Barella lanciato a rete prova la conclusione ma Frendrup prova a salvare il risultato con una scivolata che devìa leggermente il pallone. Da sottolineare come Barella colpisca la sfera ben prima che il danese arrivi in scivolata. Successivamente sullo slancio, dopo aver calciato, il centrocampista dell'Inter entra in contatto con il calciatore del Genoa (capace di deviare il pallone con la punta del piede). Poi la sfera finisce sull'esterno della porta difesa da Josep Martinez ma Ayroldi non ha dubbi ed indica il dischetto. Il Genoa protesta perché considera l'intervento regolare sul pallone ma l'arbitro rimane fermo sulla sua decisione. Mentre il Var effettua il check Marelli, collegato con Dazn, analizza così la situazione: “Contatto che avviene prima che il pallone sia uscito. Adesso ci sarà il check naturale ma per quanto mi riguarda questo non è calcio di rigore. Frendrup cerca di intervenire sul pallone e poi il contatto è sulla gamba già distesa di Barella dopo il tiro. A mio parere questo è un normalissimo scontro di gioco, adesso vediamo cosa decideranno in sala Var”.