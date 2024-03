Rigore Barella-Frendrup: neanche il Var convince Ayroldi

Il parere di Marelli sul rigore assegnato all'Inter

A quel punto il telecronista di Dazn, Borghi, chiede a Marelli: “È all’interno Luca di una casistica nella quale il Var può intervenire per consigliare l’on field review per l’eventuale cambio di decisione?”. E l'ex arbitro risponde: “A mio parere sì, perché tra l’altro Frendrup devia anche il pallone perché lo tocca con la punta del piede, non cambia completamente la direzione... però vedete che c’è l’on field review, a mio parere correttamente proprio perché è un normalissimo scontro di gioco con Frendrup che è intervenuto sul pallone con la punta del piede e poi c’è stato uno scontro tra due giocatori per normali dinamiche”.