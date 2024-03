Michele Serena: "In Italia solo i tifosi del Toro come quelli dell'Atletico

Inzaghi: "In tre anni sempre avanti in Champions. All'Inter non era scontato"



Quale è il segreto dei tifosi dell’Atletico?

«Vivono in modo passionale le gare, sono attaccatissimi ai loro colori, alla camiseta, indipendentemente dall’andamento che la squadra può avere in campionato. In queste partite di cartello, come quella contro l’Inter, si azzera tutto, ci sarà una vicinanza viscerale, la tifoseria cercherà di spingere la squadra alla rimonta contro i nerazzurri».



A quale tifoseria italiana potremmo paragonare quella dell’Atletico?

«Direi a quella del Torino, anche per questo senso di appartenenza alla maglia. Di fatto i Colchoneros sono come i granata, per un discorso che si può estendere anche a Juve e Real Madrid. I bianconeri, visti gli obiettivi massimi di ogni stagione, sono come i blancos».



Ricorda una partita dove la spinta del pubblico fu decisiva?

«Sì, a fine campionato, proprio in un derby. Vincemmo 3-1 contro il Real Madrid, eravamo inferiori come qualità e livello, ma il sostegno dello stadio fu qualcosa di assolutamente incredibile. Il pubblico dell’Atletico vale un punto, anzi è un gol. Poi certo, c’è una partita da giocare. E l’Inter è molto forte, tra le migliori a livello europeo».



Chi potrebbero essere i calciatori determinanti stasera?

«Visto che l’Atletico deve recuperare, nomino Morata e Griezmann. Nell’Inter invece, dato che i nerazzurri partono dal vantaggio maturato all’andata, dico l’intero pacchetto difensivo arretrato, quindi non solo i tre difensori più Sommer».



Morata si sta prendendo tante rivincite.

«Noi in Italia siamo maestri nel bollare, nel mettere le etichette, anche in modo affrettato. Morata è sempre stato un grande attaccante, non a caso Allegri lo ammira e lo avrebbe voluto sempre nella rosa della sua squadra. Quest’anno sta rendendo più rispetto alle altre occasioni che ha avuto all’Atletico».



Dall’altra parte, Martinez.

«Lautaro è il capitano, il capocannoniere, il calciatore che ha nelle corde la possibilità di fare gol, è cresciuto molto in questi anni, ha acquisito maggiore esperienza e si consolidato in nerazzurro. È totalmente coinvolto e dentro al pianeta chiamato Inter».



Lei galoppava sulla fascia sinistra. Chi le piace maggiormente tra Dimarco e Lino?

«Lino mi ha impressionato molto all’andata, lui ha i numeri per poter determinare davvero qualcosa. Però per quello che mi riguarda Dimarco è troppo forte. Mi colpisce per le qualità e non solo. Per il percorso che ha fatto, il sogno che sta vivendo, dico lui insomma».



Veniamo agli allenatori, amici ma stasera rivali, Simone Inzaghi e Diego Pablo Simeone.

«L’argentino è da tanti anni all’Atletico. Ha avuto alti e bassi, ma non si può non dire che abbia fatto e stia continuando a fare un buon lavoro con i Colchoneros. Ha vinto una Liga, non esce mai ai gironi di Champions. Inzaghi forever! Migliora i calciatori. Ha avuto una crescita costante all’Inter, ha già conquistato dei trofei in nerazzurro, centrando anche la finalissima della Champions nella scorsa edizione. Porterà lo scudetto e la sua squadra è piacevole da vedere».



Che tipo di partita prevede?

«Con tutta onestà le dico che non mi interessano i gol, possono essere anche 10, l’importante è che passi l’Inter. Sa, ho sangue nerazzurro, sono interista sin da bambino».