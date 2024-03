Inzaghi: “C'è delusione per tifosi. Calcio d'angolo del gol? Da rivedere"

Le parole di Inzaghi dopo Inter-Napoli

"Veniamo fuori da una settimana con Bologna, Atletico Madrid e Napoli che aveva un cerchio rosso, ma ho fatto i complimenti ai ragazzi. Siamo tornati giovedì alle 5 e mezzo del mattino. C'è dispiacere per i nostri tifosi, che ci hanno accolto in una maniera da brividi" ha spiegato Inzaghi. Infine, ha concluso parlando del post Madrid ed eliminazione Champions: "Abbiamo sbagliato qualche scelta. Avremmo dovuto fare meglio. Al di là di qualche demerito nostro, bisogna capire i momenti, le situazioni, gli avversari. Abbiamo vissuto tre giorni di analisi coi ragazzi. Nelle sconfitte si possono apprendere cose positive. La delusione è stata forte, dalle grandi delusioni si possono imparare grandi cose. L'unica nostra grande amarezza è non aver dedicato la vittoria ai nostri tifosi. Scudetto? Mancano ancora due mesi. Non dobbiamo mollare".