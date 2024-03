Thuram, mega flop con la Francia: L'Équipe lo stronca con un voto pessimo

Thuram, male con la Francia

Deschamps ha scelto l'attaccante dell'Inter come titolare nella sfida contro i tedeschi, ma non è riuscito a incidere sulla partita. In campo per 60' prima di essere sostituito da Giroud. Il centravanti francese ha toccato pochissimi palloni e non si è inserito al meglio nel contesto della squadra nell'amichevole contro la Germania. Le critiche sono piovute in modo molto pesante per lui e per tutti i compagni, ma il voto del nerazzurro è stato un secco 3. Voto bassissimo che è stato poi commentato così: "Isolato, l’attaccante non è mai sembrato veramente in partita. Si è lasciato scappare un’occasione di battere la concorrenza in vista degli Europei".