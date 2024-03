Curva Nord Inter e criminalità organizzata: pubblicati i verbali dei dirigenti

Raffaelli: "Richiamiamo l'attenzione dei calciatori"

Nel verbale di 40 pagine, ha riportato “Il Fatto Quotidiano”, quando all’avvocato Raffaelli è stato chiesto della presenza mafiosa in curva, il dirigente nerazzurro ha così risposto: «Il fatto che la curva possa essere infiltrata è qualcosa su cui stiamo molto concentrati. E fra l’altro, sulla quale richiamiamo l’attenzione anche dei nostri calciatori - ha dichiarato -. L’articolo del codice di giustizia sportiva che riguarda i rapporti con la curva ha come rubrica la prevenzione dei fatti violenti. Beh, questo è un articolo che dice come bisogna comportarsi, e la prima cosa che dice è: signori non dovete contribuire in alcun modo ai gruppi ultrà. Questa è una regola che viene seguita in maniera molto diligente e che viene inculcata anche ai nostri calciatori». Raffaelli ha poi spiegato come sia stata l’Inter a segnalare alla società “KissandFly”, titolare della gestione dei parcheggi interni allo stadio su concessione della società Mi-Stadio, la presenza fra gli addetti ai controlli di Giuseppe Caminiti, vicino a diversi boss mafiosi: «Caminiti è stato mandato via da “KissandFly” perché l’Inter ha detto che Caminiti non deve circolare (...) perché comunque era uno di quei personaggi che avevano dei comportamenti che non ci piacciono (...). Devo dire che quando abbiamo segnalato la cosa, “KissandFly” l’ha preso e l’ha mandato via». Inoltre i due dirigenti hanno pure spiegato come Inter abbia segnalato subito alla Digos i nomi dei soggetti che prima della finale di Champions a Istanbul hanno ritirato per poi distribuire i 1.000 biglietti consegnati alla Curva Nord per la partita contro il City.

