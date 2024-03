L’Inter non è serena: Inzaghi e la curiosa scelta prima dell’Empoli

La mossa di Inzaghi

Inzaghi, come la società, vuole chiudere il prima possibile la pratica scudetto. Nessuno dubita che l’Inter vincerà il campionato, ma non si vogliono correre rischi, si vogliono evitare passi falsi che potrebbero generare ansie non necessarie. Per questo motivo il tecnico nerazzurro ha scelto di tenere con sé i giocatori alla vigilia della partita con l’Empoli. Già in altre - rare - occasioni Inzaghi aveva optato per il ritiro prima di gare interne previste alle 20.45; la linea tenuta in stagione però era quella di lasciare liberi i giocatori, con ritrovo fissato poi la mattina della partita ad Appiano Gentile per svolgere un risveglio muscolare e prepararsi mentalmente alla gara.