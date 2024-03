L’ex obiettivo Juve secondo chi lo conosce bene: “Perfetto per l’Inter”

Da calciatore ha vestito in Italia, per quasi un decennio, le maglie di Udinese e Siena. Da allenatore ha lanciato Bento tra i professionisti all’Athletico Paranaense. Alberto Valentim, ex laterale conosciuto in A semplicemente come Alberto, racconta chi sia il portiere tanto apprezzato dall’Inter: «Un atleta fortissimo, fisicamente è una bestia. È reattivo, rapido nei primi movimenti, con un’esplosività incredibile. Ha una buona tecnica, sa giocare con i piedi. È bravissimo tra i pali. Lo vedo molto simile a Weverton, che oggi gioca per il Palmeiras e che io avevo avuto proprio all’Athletico Paranaense».