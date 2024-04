Dimarco segna ma c’era fuorigioco di Thuram? Perché il Var non è intervenuto

Le parole di Nicola

Queste le parole di Davide Nicola, allenatore dell'Empoli intervenuto ai microfoni di Dazn in seguito alla sconfitta in trasferta per 2-0 contro l'Inter. "La squadra ha fatto una grande partita, reggendo bene fisicamente e tenendo tatticamente il campo. Sapevamo di incontrare un'Inter molto forte, ma abbiamo sempre desiderio e voglia di provarci. Mi dispiace per il primo gol subito, ma dobbiamo accettarlo e andare avanti. Il lancio del giocatore dell'Inter non è regolare - ha commentato il tecnico -, non sono d'accordo con una dinamica che commento ma accetto tranquillamente. Dovevamo fare qualcosa di importante per agganciare il gruppo che lotta per mantenere la Serie A".