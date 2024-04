Calhanoglu e lo scudetto Inter nel derby: "Il Milan? Sono rimasto in silenzio"

UDINE - L' Inter vince al 95' ad Udine e rimette 14 lunghezze di distacco sul Milan 2° avvicinandosi sempre di più allo scudetto. Il gol del pareggio è arrivato dal dischetto con il solito infallibile Hakan Calhanoglu che ha commentato così il successo: "Per la prima volta ho sentito un po' di pressione, visto che eravamo sotto. Ero molto concentrato, il portiere dell'Udinese è molto alto e ho preferito calciare forte e rasoterra. Cerco di prendere idee nuove, sono contento - sulla partita - Ho sbagliato un passaggio e hanno fatto gol. Ho fatto tanti tiri in porta, volevo fare gol, ma non ci sono riuscito. Dopo la rete sono stato più tranquillo, devo esserlo sempre e non devo fare errori. È stato importante non mollare"

Scudetto sempre più vicino

"Quando ci si avvicina all'obiettivo la tensione è sempre più alta. A volte siamo più nervosi. Abbiamo visto un'Udinese che aspettava e giocava in contropiede. Volevamo velocizzare le giocate, poi hanno fatto gol. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, come a Roma. Volevamo questa vittoria - aggiunge - Abbiamo fame e voglia di vincere e non mollare. Nel calcio può succedere di tutto, ci alleniamo sempre e non molliamo mai. Non lo faremo neanche nelle prossime partite".

Vincere lo scudetto nel derby

"Non parlo del mio passato, ho un bel rapporto con alcuni dei miei ex compagni. Quello che è successo è il passato, sono rimasto in silenzio. Penso ai miei compagni e ai tifosi dell'Inter, sono sempre alle mie spalle".