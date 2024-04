Taremi all’Inter ma da comunitario. E su Thuram c’è l’interesse del Psg

MILANO - Confermata la nostra anticipazione del 10 gennaio: Mehdi Taremi ha iniziato le pratiche per diventare cittadino portoghese. L’iraniano ha infatti già ottenuto il permesso di soggiorno permanente per il Portogallo e, vivendo nel paese regolarmente e ininterrottamente da cinque anni (è stato acquistato dal Rio Ave nel luglio del 2019, prima giocava in Qatar nell’Al-Gharafa), può ora accedere alla domanda per la cittadinanza. L’iter però non sarà breve ed è probabile che il primo luglio l’Inter debba tesserarlo ancora come extracomunitario. Però - non appena i documenti saranno completati - questo sarà un ulteriore vantaggio per il club nerazzurro che sull’iraniano ha anticipato la concorrenza prendendolo già a inizio anno. Questo permetterà all’Inter di ascoltare eventuali offerte in arrivo per Marcus Thuram: non è intenzione del club nerazzurro metterlo sul mercato ma, dovesse arrivare una proposta importante - da 80 milioni in su - sarebbe impossibile non valutarla con attenzione. In tal senso, come sottolineato, va registrato l’interesse sempre più forte da parte del Paris-Saint Germain. Una cessione importante finanzierebbe il mercato in entrata con Gudmundsson in attacco, Buongiorno per la difesa e Bento nel comparto portieri tutti obiettivi saldamente in cima ai pensieri di Ausilio e Baccin.