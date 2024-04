Calhanolglu: "Vorrei Szczesny, Inter da Oscar. Inzaghi? Si tocca sempre"

Tra risposte simpatiche, alcune inaspettate, e tante curiosità: Hakan Calhanoglu si apre in un'intervista rilasciata a "Gli Autogol". L'Inter al centro, ovviamente, con i nerazzurri che si apprestano a giocarsi contro il Milan nel derby di lunedì il primo match point Scudetto (il primo precedente nella storia per i nerazzurri non fu però positivo). Ma Calhanoglu non parla della sua ex squadra, bensì degli attuali compagni e della scaramanzia del suo allenatore, Simone Inzaghi. Con anche una rivelazione a tinte... bianconere.