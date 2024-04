Estasi Inzaghi: “Inter nella storia, non me ne rendo conto”

MILANO - L’Inter festeggia il suo ventesimo titolo, il diciannovesimo sul campo, grazie al netto successo nel derby contro il Milan per 2-0. Le parole di Simone Inzaghi, al suo 1° scudetto in carriera, nella conferenza stampa post-partita: "Lo Scudetto stasera è una bellissima serata, da condividere con tutti, società, dirigenti, presidente che purtroppo non è qui con noi ma che è felicissimo e l'ho sentito. Il pensiero va anche alla mia famiglia, a mia moglie, ai miei genitori, che in questi tre anni sono stati importanti. Il mio limite è non tener fuori il lavoro duori di casa, quindi li ringrazio tutti - aggiunge - Questa gente, la passione dei tifosi. Vedo 3 anni con 6 trofei e una finale di Champions: era difficili immaginarsela così. Grazie ai ragazzi. Abbiamo la matematica in un derby in casa del Milan: è un qualcosa che rimarrà. Vorrei rendere onore al Milan: non era per loro semplice giocare psicologicamente e hanno dato tutto fino alla fine, sono stati validissimi avversari in questi tre anni e lo saranno anche nei prossimi anni".