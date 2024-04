Thuram, l'unico dell'Inter che può vantare 20 scudetti: ne ha uno con la Juve

MILANO - È stato uno dei protagonisti (12 gol in campionato) della scalata al successo dell'Inter che lunedì sera ha festeggiato il suo 20° scudetto, il diciannovesimo sul campo: per Marcus Thuram una grande festa a San Siro e, come le foto sfottò dei tifosi bianconeri hanno ricordato e confermato, la possibilità di rivendicare una stella in tutto e per tutto grazie allo scudetto festeggiato in tenera età e griffato Juventus.