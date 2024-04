"Inter, ora vinci la Champions! Hai un Matthäus in squadra, ecco chi è"

"Nella prossima stagione i nerazzurri possono puntare a vincere la Champions. Se viene confermata questa squadra, magari rinforzata, non so dove, non compete a me, l’Inter può vincere sia in Italia che in Europa. Quest’anno contro l’Atletico Madrid non sono stati fortunati, sono usciti per poco".

Dal cielo Brehme avrà esultato per lo scudetto.

"Era un grande calciatore e una grande persona, rimarrà sempre nei nostri cuori. Eravamo diventati anche amici se vogliamo, quando veniva in Italia passava sempre a trovarmi. Se era un simbolo dell’interismo? Direi di sì".

Oggi chi può esserlo?

"La squadra. A me piace molto Barella, un ragazzo per bene, forte, ma come si fa a dimenticare a centrocampo Calhanoglu? Pure lui è forte. Ma tutti lo sono".

