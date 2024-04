Lautaro umilia Adli: il labiale della rissa Scudetto Milan-Inter. E Acerbi…

Se tra i tifosi del Milan e dell'Inter c'è un patto di non belligeranza, tra i giocatori in campo non è stato proprio così. Tre rossi e tanti falli, in un derby molto delicato che ha portato lo scudetto ai nerazzurri.

E di parole in campo ne sono volate tante e le immagini riprese dalla bordocam di DAZN hanno pizzicato due scene in particolare, con protagonisti Lautaro Martinez e Adli e poi anche Acerbi e Maignan.

"Ma tu chi ca**o sei?": Lautaro "alla Boris" contro Adli Ricordate la scena in cui Stanis La Rochelle non riconosce lo stagista "Seppia"? Ecco, più o meno sono andate così le cose tra Lautaro Martinez e Adli. Con toni decisamente più alti. Tutto è nato da un fallo subito da Barella, che dopo un contatto è rimasto a terra dolorante facendo arrabbiare proprio il centrocampista rossonero, che lo ha invitato più volte ad alzarsi, accusandolo di essersi tuffato. In sua difesa è intervenuto il capitano dell'Inter con un secco: "Muto! Devi stare muto!". E subito dopo ha aggiunto un chiaro: "Ma tu chi ca**o sei?". Ed ecco qui il riferimento alla serie. Un diverbio molto accesso, con la partita che era ancora ferma sullo 0-0.

Nel finale c'è stato anche un altro battibecco a distanza, questa volta tra Acerbi e Maignan, con il difensore che ha urlato al portiere avversario "Stai in porta. La tua è là, bravo", invitandolo ad allontanarsi e andare via. Insomma, non solo calci, a San Siro sono volate anche tante parole.

