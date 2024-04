Marotta: "Inter, faremo un mercato creativo. Con Inzaghi è iniziato un ciclo"

MILANO - È il giorno della grande festa in casa Inter, dopo la sfida contro il Torino la squadra nerazzurra celebrerà il trionfo del 20° scudetto con la protocollare parata. Prima del fischio d'inizio del match contro i granata Giuseppe Marotta, amministratore delegato dei neo-campioni d'Italia, ha parlato ai microfoni di Dazn: "È una bella soddisfazione, il bello della festa deve ancora venire. Io sul bus scoperto? Questo no, gli attori protagonisti sono i giocatori, lo staff e l'allenatore. Li aspetterò in piazza Duomo - aggiunge - Il gruppo è cresciuto tanto, attraverso la sconfitta (in finale di Champions League, ndr) abbiamo acquisito esperienza, determinazione e coraggio. Sono prerogative importanti per arrivare a risultati straordinari. Oggi siamo liberi, la testa non è pesante. Ho detto ad Inzaghi di goderci questo riscaldamento. Non vogliamo perdere nessun attimo di felicità oggi".