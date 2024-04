"Da tre a due stelle": Cuadrado scatenato sul pullman Inter, i tifosi Juve...

Protagonista in campo lo è stato poco, visto l'infortunio che lo ha tenuto ai box praticamente per tutta la stagione. In fatto di festeggiamenti, però, Juan Cuadrado si piazza in pole position tra i calciatori dell'Inter. Sul pullman scoperto in giro per Milano, il colombiano ex Juve è uno dei più scatenati nel festeggiare la vittoria dello scudetto.

Cuadrado e la festa Inter sui social Sui suoi canali social l'esterno classe 1988 ha testimoniato passo passo i festeggiamenti. In primis nello spogliatoio, dopo la vittoria sul Torino, accanto al match winner di giornata Hakan Calhanoglu, autore della doppietta decisiva. Poi nelle celebrazioni in giro per la città: i video dal tetto del bus in cui riprende tifosi festanti che circondano il pullman, lo scatto con Frattesi e Asllani e poi il selfie in cui si mostra con alle spalle i supporter nerazzurri. Non passano inosservati gli occhiali da sole con lenti a forma di stelle, in riferimento alla seconda stella ottenuta dall'Inter.

I tifosi Juve: "Da tre a due stelle" E a proposito dei particolari occhiali indossati da Cuadrado, non si sono fatti attendere i commenti dei suoi ex tifosi, quelli bianconeri. Nonostante in campo Cuadrado con la maglia dell'Inter non si sia quasi mai visto (appena 262' giocati), i suoi ex sostenitori non gli hanno perdonato il passaggio in nerazzurro. In numerosi hanno scritto sotto il post del colombiano, che alla Juventus ha giocato dal 2015 al 2023, ottenendo ben 11 trofei. Il messaggio? Lo stesso praticamente da parte di tutti i tifosi juventini: "Sei passato da 3 a 2 stelle!".

© RIPRODUZIONE RISERVATA