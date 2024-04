Inter, anche lo scudetto del pubblico: 72.821 spettatori in media a San Siro

La Seconda Stella porta in dote all'Inter anche lo scudetto del pubblico. Lo confermano i dati in calce alla trentaquattresima giornata di un campionato che deve ancora recuperare la partita fra Atalanta e Fiorentina: la gara con il Toro a San Siro, teatro dei festeggiamenti tricolori, ha registrato la presenza di 71.686 spettatori, portando a 72.281 la media stagionale di presenze agli incontri interni dei neocampioni d'Italia. In generale, l'affluenza negli stadi della Serie A non è mai stata così alta da ventisei anni a questa parte, quando raggiunse il picco di 31.223 spettatori. A quattro turni dalla fine, la media attuale è 30.722. Il sito specializzato Calcio e Finanza ha condotto un'approfondita analisi, così sviluppata: