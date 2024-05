Guerin Sportivo Extra, in edicola il trionfo scudetto dell’Inter

Dalle strategie del presidente Steven Zhang e della dirigenza, rappresentata in primis dall’ad Beppe Marotta e dal ds Piero Ausilio, ai protagonisti in campo e alle mosse di Inzaghi fino ai nuovi innesti del mercato estivo: “Inter un due… stella” racconta e analizza il grande successo dei nerazzurri che si sono aggiudicati la tanto attesa seconda stella della loro storia. La festa scudetto, partita ufficialmente nella maniera che tutti i tifosi interisti sognavano ovvero dopo la vittoria nel derby contro il Milan, apre il magazine che passa poi alla celebrazione della società e della macchina perfetta costruita da Inzaghi e dal suo staff. Spazio poi ai protagonisti: il capitano e capocannoniere Lautaro Martinez, l’anima azzurra del centrocampo Barella, i nuovi acquisti che più hanno inciso come Thuram, Sommer e Pavard, senza dimenticare il cervello e metronomo della squadra Calhanoglu e il “santo sinistro” Dimarco. E infine, il pagellone di tutti i protagonisti nerazzurri. Un trionfo partito dalla finale della scorsa Champions League persa, ma ad armi pari, contro il Manchester City a Istanbul, che potrete rivivere con il Guerin Sportivo Extra – “Inter un due… stella” è in edicola.