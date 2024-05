Inter, dopo Taremi e Zielinski ecco chi sono gli altri tre che vuole Inzaghi

Simone Inzaghi si gode il momento e gonfia il petto. Ha vinto il suo primo campionato, ha ricevuto l’ennesimo riconoscimento personale - dopo il “Premio Bearzot” di metà aprile, ieri il “Premio Bulgarelli Numero 8” in qualità di miglior allenatore italiano consegnatogli da Arrigo Sacchi (assegnato dalla fondazione Bulgarelli e dall'Aic) - e a parole continua a incalzare la società. Presto otterrà il rinnovo di contratto fino al 2027, ma Inzaghi “pretende” di più. Evidentemente lo scudetto ha dato a Inzaghi maggiore serenità e soprattutto più forza nel chiedere al club determinate garanzie. Per tre estati il tecnico ha accettato quello che la dirigenza gli ha prospettato, soprattutto cessioni a volte dolorose, ora è come se Inzaghi volesse vivere dei mesi diversi, più tranquilli, avere maggior voce in capitolo. E, in virtù dello status raggiunto, chiede. Il tecnico nerazzurro, dopo i colpi Taremi e Zielinski, vorrebbe altre tre pedine - un portiere (Bento), un centrale difensivo (Buongiorno il sogno) e un jolly offensivo (Gudmundsson) - per disegnare un’Inter profonda e competitiva, capace di ripetersi in campionato, ma soprattutto dire la sua in Champions e nel Mondiale per club. Se non fosse possibile, anche perché per finanziare tali acquisti servirebbero delle cessioni importanti oltre quelle riservate a giovani o esuberi, allora mantenere la struttura della rosa campione d’Italia.