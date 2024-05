Zhang, la mossa disperata per tenersi l'Inter in extremis: l'aiuto di papà

Ancora 48 ore e Suning perderà l’Inter. La situazione emersa la scorsa settimana e deflagrata sabato col comunicato di Steven Zhang nel quale il presidente ha ammesso i problemi a restituire il prestito da 385 milioni a Oaktree, hanno scoperchiato il vaso sulle difficoltà economiche di una proprietà che dopo la pandemia, complici anche le direttive del governo cinese che ha stoppato gli investimenti all’estero per lo sport, non ha trovato le risorse per onorare i propri doveri. La partita sembra oggettivamente chiusa, anche se Zhang jr sta provando in tutte le maniere a trovare un modo per prolungare la sua vita da proprietario, restituendo i soldi oppure ottenendo da Oaktree una proroga per avere così il tempo per un'uscita più onorevole, ovvero vendere lui il club entro un tot di mesi. Nel primo caso, dopo essere sfumato l'accordo col fondo Pimco per un prestito da 435 milioni, ora gli Zhang, secondo quanto trapela dall'Inter, tramite l'influenza di papà Jindong, starebbero cercando di coinvolgere il governo cinese. Per quanto concerne Oaktree, la mossa è invece disperata.