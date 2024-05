Inter, cosa lascia Zhang: 700 milioni in meno e (forse) una causa

Nato il 21 dicembre, Steven Zhang, secondo l’oroscopo occidentale è un sagittario, ma il segno zodiacale più indicato per l’ormai ex presidente dell’Inter sarebbe stato quello dei gemelli o al limite della bilancia. Perché non ci possono che essere due volti - o due pesi - per giudicare la sua esperienza alla guida del club nerazzurro. Zhang, infatti, lascia una doppia eredità a chi lo seguirà: da una parte 7 trofei vinti nell’arco delle ultime quattro stagioni (a cui vanno aggiunte una finale di Champions e una di Europa League), dall’altra un indebitamento di circa 700 milioni che graverà sulle casse del club e di chi dovrà gestirlo. Il tutto - come fatto intendere dallo stesso Steven nella lettera di sabato ai tifosi - accompagnato da una più che probabile causa che Suning farà contro Oaktree per come si è arrivati all’escussione del pegno.