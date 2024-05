Retroscena Lautaro, Inter furiosa: il rinnovo di contratto ora si complica

Le parole di giovedì sulla questione rinnovo di Lautaro Martinez, per altro ribadite in due interventi, di Alejandro Camaño agente dell'attaccante argentino, non sono piaciute alla dirigenza dell’Inter. Il contratto di Lautaro è un tema che riempie le giornate nerazzurre dall’autunno scorso. Più volte l’ad Beppe Marotta si è esposto sull’argomento, annunciando l’imminente fumata bianca, e lo stesso giocatore ha ripetuto a più riprese la volontà di voler prolungare il contratto in scadenza nel 2026. Anche la scorsa settimana, al termine di Inter-Lazio e poi in una successiva intervista, Lautaro ha spiegato come manchino pochi dettagli alla firma. Peccato però che i “dettagli” siano alquanto pesanti, visto che Camaño, senza parlare di cifre, ha fatto chiaramente intendere come per il suo assistito - scelto dalla Serie A come Mvp del campionato - si aspetti un trattamento economico da top player europeo. L’ostacolo che sta frenando e rinviando l’intesa è l’ingaggio richiesto dall’entourage di Lautaro.