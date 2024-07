L’Inter vince in rimonta contro il Lugano: Taremi subito doppietta, gol Correa

Due gol dell'attaccante iraniano Mehdi Taremi regalano la prima vittoria di questa pre-season all'Inter di Simone Inzaghi. Ad Appiano Gentile, i campioni d'Italia superano in rimonta il Lugano per 3-2: i nerazzurri passano in vantaggio con Correa, ma chiudono il primo tempo sotto 2-1 con la doppietta di Przybylko. Nella ripresa sale in cattedra Taremi, ai suoi primi gol in nerazzurro, che con la sua doppietta ribalta il risultato.