Inter, Inzaghi gode: tutti i rinforzi già ad Appiano

MILANO - Non solo rinforzi già pianificati da mesi e ufficializzati prima del raduno. Simone Inzaghi ha un ulteriore vantaggio per programmare al meglio la stagione della difesa dello scudetto: i nuovi innesti sono già al lavoro alla Pinetina. Un fattore non scontato nell’anno di Europei e Coppa America. Ma gli incastri di provenienza geografica, di mancate convocazioni o di eliminazioni frettolose hanno favorito l’allenatore dei Campioni d’Italia. Un modo di bilanciare la rinuncia in questa prima fase della preparazione ai numerosi reduci dalla doppia competizione continentale. Ma almeno Inzaghi può contare sui nuovi: Taremi, Zielinki, Josep Martinez e il giovanissimo difensore spagnolo Alex Perez. Il 19enne del Betis Siviglia ha firmato ieri il contratto nella sede nerazzurra: sarà inizialmente aggregato alla prima squadra in questa fase nella quale tanti componenti sono ancora in vacanza dopo Europei e Coppa America. Poi la sua prima casa interista sarà la Primavera, anche se si unirà spesso ai ‘grandi’ durante la settimana.