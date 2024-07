Il Taremi segreto: “Il Benzema dell’Iran che all'Inter lascerà il segno”

Taremi, un top player e non solo

Un top player e non solo: «È uno dei leader della nostra nazionale e uno degli attaccanti più pericolosi dell’Asia, quindi contiamo su di lui in ogni partita. Attualmente ricopre il ruolo di Ambasciatore dell’Iran in Italia e a Milano potrà dimostrare ciò che gli iraniani possono ottenere sul campo. Ciò significa che verrà seguito con orgoglio». E pazienza se in teoria non partirà tra i titolari: «Taremi è un giocatore che lavora duro e, qualora avesse l’opportunità, sono sicuro che si dimostrerà valido. Non è azzardato pensare che possa guadagnarsi un posto nell’undici dell’Inter perché è un giocatore di talento e un attaccante letale nell’area avversaria. Parliamo di un atleta eccezionale e intelligente, che sa giocare a calcio. Il suo posizionamento e il tempismo quando la squadra è in attacco sono i suoi principali punti di forza. È potente nei duelli aerei e sa segnare in situazioni difficili. Penso che assomigli a Karim Benzema e lo descrivo come il “Benzema iraniano”: gioca per la squadra e sa quando difendere e quando attaccare». A Milano insomma potrebbe nascere una nuova grande coppia là davanti: «Penso che sia meglio per lui giocare al fianco di un giocatore come Lautaro per la sua forza fisica e i suoi vantaggi nei duelli aerei. Mehdi ha una grande capacità di leggere la partita e può fornirgli molti assist. Il fatto che ora l’argentino e Thuram siano in vacanza è una grande opportunità per lui. Spero che possa adattarsi velocemente alla filosofia dell’Inter. Se riuscisse a farcela, potrebbe essere un immediato punto di svolta per lui».