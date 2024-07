Marotta, il caso dell'affitto 'regalato' a Milano al Pio Albergo Trivulzio

Una casa di lusso a canone da casa popolare o quasi. È quanto esce fuori dall'inchiesta di Repubblica che svela i nomi dei beneficiari di questi immobili del Pio Albergo Trivulzio, tra i quali spicca quello del presidente dell'Inter Beppe Marotta. Il numero uno del club nerazzurro è uno degli inquilini illustri che da anni pagano a Milano un affitto al di sotto del valore di mercato per gli immobili di pregio in zona Brera. I documenti visionati dal quotidiano mostrerebbero che il dirigente nerazzurro, per un appartamento di 120 metri quadrati nel cuore del capoluogo meneghino, corrisponda un canone di 19mila euro l'anno (poco più di 1500 euro al mese). Una cifra più che dimezzata rispetto a quella che, secondo l’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, dovrebbe essere versata per un immobile di quelle metrature in quella zona della città: almeno 42mila euro.