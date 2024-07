Inter, scatto in difesa per Gasiorowski: contatto con il Valencia

MILANO - È Yarek Gasiorowski il “mister x” che custodiscono gelosamente nel taschino Piero Ausilio e Dario Baccin . Difensore centrale mancino del Valencia, fisico da granatiere (è alto un metro e novantadue centimetri) con all’attivo già 14 presenze nell’ultima Liga di cui 5 partite giocate da titolare nelle ultime 6 giornate, nonché il titolo di campione d’Europa conquistato con la Spagna Under 19. Il suo nome è emerso con Sergio Barila a margine della trattativa per il trasferimento a Milano di Josep Martinez , altro suo assistito: Gasiorowski - papà polacco e mamma spagnola - era stato già messo nel mirino in passato dalla Juventus ed è legato al Valencia da un contratto in scadenza nel 2025 con annessa clausola rescissoria tra 15 e 20 milioni. Problema è che il club spagnolo ha pure a suo favore una opzione per un rinnovo biennale, quindi non si può “giocare” sulla scadenza del contratto ravvicinata.

Il favore di Oaktree ed il rinnovo di Valentin Carboni

Tuttavia, come sottolineato, il fondo Oaktree è ben propenso all’idea di fare investimenti su talenti in prospettiva e il “tesoretto” che Ausilio e Baccin stanno costruendo piazzando i vari esuberi, può essere volano per fare un’offerta al Valencia. Ieri sono state sistemate le pratiche per il trasferimento di Lucien Agoumé a Siviglia (4 milioni incassati per il 50% del cartellino con opzione di acquisto per un altro 40% e il restante 10% come percentuale sulla rivendita a favore dei nerazzurri), mentre si attende soltanto il ritorno a Milano di Valentin Carboni (che non è un esubero, ovviamente) per rinnovargli il contratto e mandarlo a Marsiglia (l’Inter incasserà subito 1 milione per il prestito oneroso, con riscatto a 36 e controriscatto a 40), mentre c’è fiducia sul fatto che Satriano accetti il Brest (6 milioni più bonus la valutazione del cartellino). Considerato che l’Inter ha nel mazzo pure Stankovic (che è molto richiesto), Radu e spera di guadagnare qualcosa pure da Correa, non si fa peccato a pensare che il budget per il difensore possa arrivare a 15 milioni (c’è pure Vanheusden: in caso di riscatto da parte del Mechelen, i nerazzurri incasserebbero altri 3.5 milioni), somma più che sufficiente per prendere un talento futuribile.