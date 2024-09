Spari, coltellate e un omicidio: Inter, tra capi ultras finisce nel sangue

Sparatoria a Cernusco sul Naviglio. Nella mattinata di mercoledì 4 settembre, un violento scontro ha avuto luogo alle porte di Milano, nello specifico all'interno del cortile della palestra “Testudo” in via Besozzi. A perdere la vita è Antonio Bellocco, uomo di 36 anni accoltellato dal capo ultras dell'Inter Andrea Beretta. Stando a quanto riportato dalle cronache locali, Bellocco, pregiudicato e affiliato al clan della ndrangheta di Rosarno in Calabria - il padre Giulio è morto presso il carcere Opera dove si trovava in regime di 41 bis - ha aperto il fuoco contro Beretta dall'interno della propria smart su cui si trovava in compagnia del capo ultras, che ferito a una gamba ha poi reagito accoltellando a morte il trentaseienne colpendolo alla gola. Come Beretta, tratto in arresto con l'accusa di omicidio e trasportato in codice giallo presso ospedale San Raffaele di Milano, anche Bellocco era strettamente legato all'ambiente della Curva nord della tifoseria interista.