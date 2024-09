Inzaghi pensa al City, turnover Inter a Monza: pronti Frattesi e De Vrij

MILANO - La rosa con due titolari per ruolo è pronta per essere sfoggiata. Dopo aver sostanzialmente utilizzato lo stesso undici nelle prime tre giornate, Simone Inzaghi è pronto a dare il via al periodo delle grandi rotazioni. Largo al turnover, perché a differenza di quanto accaduto la scorsa stagione, quando il focus principale era sullo scudetto della seconda stella e non sul girone di Champions , adesso non si potrà più scherzare. Dodici mesi fa il tecnico nerazzurro scelse di schierare spesso le seconde linee in Europa, col risultato di arrivare secondo nel girone e ritrovarsi negli ottavi l’Atletico Madrid, poi letale per i nerazzurri nella doppia sfida culminata ai calci di rigore. Quest’anno l’Inter non vuole sbagliare, la nuova super Champions non ammette passi falsi, troppo alto il rischio di perdere punti con la concreta possibilità poi di non arrivare nelle prime otto che accederanno direttamente agli ottavi di finale. E visto che il calendario pone di fronte come primo avversario il Manchester City mercoledì in Inghilterra, per la rivincita della finale di Istanbul del 2023, è assai probabile che Inzaghi a Monza domenica sera alla ripresa dei giochi presenti un’Inter con molti volti nuovi rispetto all'ultimo match stravinto con l’ Atalanta prima della sosta.

Inter, spazio al turnover

Anche perché quattro giorni dopo il City, domenica 22 settembre, ci sarà il derby. Dunque, considerando che i “titolarissimi” saranno quasi certamente scelti contro Guardiola e Fonseca, ecco che all’U-Power Stadium si vedrà un’Inter diversa. Giusto partire da chi - se non ci saranno controindicazioni sotto l'aspetto fisico - affronterà City e Milan. Nei due big match Sommer, Pavard, Acerbi e Bastoni comporranno la difesa; a centrocampo ci saranno Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan; Dimarco a sinistra e Thuram-Lautaro in attacco. Il dubbio potrebbe essere a destra fra Darmian e Dumfries, destinati ad alternarsi, con l’olandese però grande favorito per scendere in campo nel derby contro il suo acerrimo nemico - sportivamente parlando - Theo Hernandez. E dunque si torna al dubbio iniziale: chi verrà schierato a Monza? Il gruppo rimasto a Milano durante la sosta è stato più folto del solito, visto che per esempio gente come Pavard, De Vrij e Barella non è stata chiamata dai rispettivi ct (chi per scelta tecnica, come il francese, chi perché reduce da un infortunio come l'olandese e chi per un piccolo intervento chirurgico al naso come l'azzurro). Giocando Acerbi con City e Milan, a Monza dovrebbe esserci De Vrij e, con lui l’ex Carlos Augusto a sinistra, con ballottaggio Pavard-Bisseck a destra. Calhanoglu va gestito e per questo potrebbe toccare ad Asllani. Uno tra Frattesi (favorito) e Zielinski potrebbero avere un chance in mezzo, mentre in attacco al fianco di Thuram dovrebbe esserci Taremi con Lautaro, al rientro dal Sudamerica, pronto a fare staffetta con il francese. Questo anche se - non avendo ancora segnato in stagione - il capitano potrebbe anche andare in pressing su Inzaghi per partire dall’inizio pure a Monza.