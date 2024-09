Dumfries (ri)firma con l'Inter: cifre, dettagli e retroscena sul rinnovo

Dalle ipotesi, ai fatti. Col presente che ufficializzerà la prosecuzione di un rapporto lavorativo in cui tutte le parti possono comunque ritenersi contente dell’accordo trovato. Dal canto suo Dumfries, nonostante non abbia fatto mai mistero del volersi trasferire un giorno Oltremanica, resterà felicemente a Milano, in una città dove si trova benissimo e in una squadra che ha sempre creduto in lui, anche quando le cose non andavano benissimo. Dumfries infatti, nel suo primo anno all’Inter, complice anche l’intervento improvvido su Alex Sandro contro la Juventus all’ultimo minuto di gioco che aveva causato il rigore e il successivo pareggio bianconero, non aveva sicuramente iniziato nel migliore dei modi l’avventura italiana. Poi, grazie alla sua abnegazione e alla voglia di arrivare, ma anche ai consigli dei compagni di squadra (vedi quelli dell’amico D’Ambrosio) e del suo allenatore è diventato col tempo un elemento fondamentale della corsia destra nerazzurra.

L'inizio di stagione di Dumfries

Tanto che oggi proprio Inzaghi non vede l’ora che Denzel possa riprendere quella forma e quello slancio che gli hanno permesso in questi anni di arare la fascia interista e di essere una freccia letale per i campioni d’Italia. Se infatti si analizzano i numeri risulta lampante come Dumfries, in questa primissima parte di stagione, abbia deluso, almeno con la maglia dell’Inter. Titolare in campionato solo contro il Milan (partita in cui per la prima volta ha perso il personalissimo duello con Theo) è risultato decisivo solo a Monza, dove ha realizzato il gol del definitivo 1-1 contro i brianzoli. Per il resto 24’contro il Genoa, 18’ col Lecce e 15’ in Champions col Manchester che di sicuro non passeranno alla storia. Discorso diverso invece per le prestazioni con la maglia della propria nazionale, dove Denzel è sempre una garanzia, vedi la prova maiuscola a inizio settembre contro la Bosnia (tra l’altro da quarto di difesa) e la rete siglata successivamente alla Germania. Forse anche involontariamente distratto in nerazzurro da un’intesa che tardava ad essere trovata - l’ufficialità arriverà a stretto giro - adesso Dumfries è chiamato nuovamente a mostrare il suo valore, per un compito che all’Inter sono sicuri verrà assolto senza e senza ma.