Frattesi sì, Frattesi no: il dubbio di Inzaghi per Roma-Inter

Dice la vulgata che ci sono dubbi che ogni allenatore vorrebbe avere. Quello che ha in testa Simone Inzaghi in queste ore, di certo, è uno di quelli che vorrebbero avere in tanti colleghi di Serie A: a Roma, titolare Barella o Frattesi? Il dubbio verrà sciolto tra oggi e domani, con l’ex Cagliari che fino alla fine dell’allenamento di ieri sembrava il favorito per partire dal primo minuto. Dopodiché a sparigliare un po’ le carte è arrivata la notizia che Asllani a fine allenamento ha rimediato una botta che verrà valutata oggi. Non fosse a disposizione nemmeno lui, con Zielinski out a Inzaghi resterebbe un centrocampo molto minimal, in quanto a possibili scelte. In partenza Mkhitaryan sì e Calhanoglu sì - il turco, tra l’altro verrà premiato lunedì insieme all’ad, Giuseppe Marotta, presso Palazzo Valentini a Roma, con il 'Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024'. Considerato però che proprio Calha potrebbe non essere al cento per cento, ecco che la carta Frattesi potrebbe veder impennare le sue possibilità di utilizzo. Anche perché se Calha avesse bisogno di un cambio, toccherebbe a Barella poi farsi tutta la partita. E Inzaghi li vuole entrambi sanissimi e prontissimi per la gara della prossima settimana contro la Juve.

Dybala e la sfida contro l'Inter

Tocca a Frattesi?

Potrebbe toccare a Frattesi, dunque. Ancora lui e ancora all’Olimpico, lo stadio che avrebbe potuto essere suo e che invece lo vede sempre protagonista, ma non con la maglia giallorossa, quella che lo ha visto crescere. In estate è stato anche ipotizzato un suo ritorno alla Roma, con l’agente del centrocampista Riso che reclamava più spazio per lui e De Rossi che premeva per riportarlo nella Capitale. «Abbiamo perso Frattesi e ciò non mi va proprio giù», aveva pure detto De Rossi nei suoi giorni da allenatore romanista. Alla fine, però, Frattesi è rimasto all’Inter con l’obiettivo di ottenere più spazio e De Rossi non è più il tecnico della Roma.

Frattesi tra campionato e Champions

Davide Frattesi, in compenso, all’Olimpico ha fatto bene anche quando ci è passato di recente, con la maglia della Nazionale addosso. Quella con la quale, contro Israele (gara però giocata a Udine) ha anche segnato, come spesso gli accade quando è in azzurro. Lui, spesso e volentieri titolare per Spalletti, vuole provare a trovare sempre più spazio anche in nerazzurro. Di certo il giocatore, ragazzo intelligente e molto consapevole, ha dimostrato anche di recente, parlando proprio dal ritiro della nazionale, come capisca perfettamente la sua situazione. «Capisco mister Inzaghi e per questo non ho mai rotto le scatole a nessuno. Siamo in quattro e tutti calciatori di alto livello, non è semplice». Quel che è certo è che anche questa volta Frattesi un dubbio al tecnico interista lo ha creato. E che, se anche non dovesse partire titolare all’Olimpico, sarebbe il primo cambio. Con la possibilità, in quel caso, di essere invece utilizzato dall’inizio nella partita infrasettimanale di Champions contro lo Young Boys.