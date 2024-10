Stress test: Inter, sei ancora da scudetto?

L’Inter, per com’è strutturata - al momento - non sembra rischiare un campionato con esito finale fuori dalle squadre qualificate alla zona, però è evidente che il blocco di cinque partite che iaffronteranno da stasera all’Olimpico difino adel 10 novembre, dirà molto non tanto sulledell’Inter, quanto sulle possibilità di poter correre fino a maggio per il titolo. Perché al di là della difficoltà nel ripetersi, c’è un ulteriore aspetto che rischia di distogliere attenzione ed energie all’Inter, ovvero la Champions. Tutti i giocatori dell’Inter, infatti, quando hanno parlato deglistagionali hanno soffermato la loro attenzione sulla voglia di tornare a giocarsi la finale in Europa dopo quella persa col Manchester City nella stagione ’22-23. L’Inter ha iniziato bene il proprio percorso, pareggiando in casa proprio del City e superando in scioltezza la Stella Rossa, però i nerazzurri puntano a chiudere il girone fra le prime otto, per evitare gli spareggi. Obiettivo ambizioso e non semplice che richiederà all’Inter un impegno non da poco nelle prossime sei partite in Champions nelle quali verranno affrontate, oltre allo Young Boys avversario mercoledì 23 a Berna, squadre come Arsenal (6 novembre a San Siro), Lipsia e Bayer Leverkusen, oltre a Sparta Praga e Monaco a gennaio. Il tutto, appunto, corredato da un calendario non semplice in queste tre settimane.