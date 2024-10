“Dimarco come Roberto Carlos”: Capello, l’assurdo paragone con la leggenda

Dimarco, l'opinione di Costacurta e Cambiasso

Billy Costacurta, pur riconoscendo le grandi qualità di Dimarco, continua a preferire un altro calciatore in quel ruolo: ”È il migliore per qualità di piede e per come calcia. Probabilmente però Theo Hernandez è ancora superiore, forse sì”. Infine Esteban Cambiasso ha sottolineato l'unico difetto dell'esterno dell'Inter: “Dimarco oggi ha un solo difetto ed è la capacità di dosarsi durante la partita. La sua generosità gli impedisce di regolarsi e quindi ha problemi di minutaggio. Al 65-70' delle partite top lui soffre. Probabilmente è però una cosa calcolata con le nuove regole e sapendo che ci sono cinque cambi. Lui fa molti movimenti e scatti che non sono necessari, lo vedi soprattutto dal vivo. Lui prende e va, in ogni azione lui va. Come piede e pensiero però è il top in questo momento in Europa. Ha la capacità di lettura e poi la qualità per farlo".