Il tifoso lo accusa, Lautaro Martinez alza la voce: il botta e risposta Inter

Particolare botta e risposta sui social network tra Lautaro Martinez e un tifoso dell' Inter . L'argentino non ha gradito un commento di un sostenitore nerazzurro e ha replicato all'utente con un messaggio lungo e chiaro. Lautaro , infatti, ha condiviso, sul suo profilo Instagram, una foto che lo ritrae mentre è impegnato in un allenamento con la nazionale dell'Argentina e la scritta "Il mio Paese". E un tifoso ha deciso di commentare il post scrivendo: "Ricordati anche della squadra di cui sei capitano che ti paga profumatamente".

La replica di Lautaro

"Ricorda anche tu che io per l'Inter lascio sempre tutto. Come l'anno del Mondiale che stavo con la caviglia distrutta ma mentre altri si preparavano per fare un gran Mondiale io ero sempre dentro al campo e non mi sono mai perso neanche un allenamento fino alla finale di Champions, ho giocato così tutte le partite. Ricordatelo sempre prima di ricordarmi tu da chi vengo pagato" è la risposta stizzita di Lautaro.