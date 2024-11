Ansia Calhanoglu, nuovo allarme Inter: “Ho ricominciato a sentire dolore”

Riecco Buchanan

Dalle preoccupazioni, alle buone notizie. Questo perché in Viale della Liberazione, almeno per quanto riguarda la fascia mancina, si può sorridere: molto presto il reparto nerazzurro sarà al completo. Con Inzaghi che non dovrà più spremere Dimarco, né adattare su quella corsia il buon Darmian. Tajon Buchanan – dopo 139 giorni lontano dalle gare ufficiali - è sceso per la prima volta in campo in questa stagione. L’ex Bruges è entrato al 78’ di Suriname-Canada, con la partita in parità e a reti inviolate, per poi festeggiare poco più tardi il gol vittoria di Hoilett. Il prossimo mercoledì a Toronto, sempre per la fase finale della Nations League del Concacaf, verrà disputata la partita di ritorno, col minutaggio di Buchanan che presumibilmente aumenterà, viste anche le parole d’elogio del suo commissario tecnico Jesse Marsch - «Per noi è davvero molto importante, sono davvero contento di averlo, anche dal punto di vista mentale» -, senza escludere che possa addirittura partire dal 1’. Per TJ saranno determinanti i prossimi allenamenti, ma pare pressoché scontato, dopo il brutto infortunio alla tibia destra subito lo scorso luglio, che il peggio per il ragazzo di Brampton sia ormai alle spalle. Sbarcato in una gelida Milano all’inizio di questo gennaio, il nordamericano ha poi esordito con l’Inter a San Siro contro la Salernitana lo scorso 16 febbraio, per un primo spezzone in nerazzurro.