Inter, Taremi-gol con l'Iran si candida per Verona. Calhanoglu atteso a Milano

MILANO - Sulla via della seta, Mehdi Taremi ha ritrovato pure... la via del gol. Giochetto semplice, favorito dalla trasferta nel cuore dell’Asia Centrale per affrontare il Kirghizistan a Bishkek, capitale dello stato ex sovietico. L’Iran è tornato con tre punti fondamentali nella corsa al Mondiale 2026 mentre Taremi - che con la Corea del Nord aveva vissuto novanta minuti sull’ottovolante (tre assist, ma pure un autogol e il rigore sbagliato) - ha segnato il terzo gol della stagione dopo quello al Kirghizistan nel match giocato in Iran e il rigore segnato con la Stella Rossa in Champions. Immediatamente dopo la partita è iniziata l’operazione rientro: non una banalità, considerati i 5.400 chilometri in linea d’aria che separano Bishkek da Milano.