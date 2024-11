Inter, infortunio Pavard: c'è l'esito degli esami, a rischio tre big match

Arrivano notizie importanti in casa Inter sulle condizioni fisiche di Benjamin Pavard. Il difensore francese ex Bayern Monaco era infatti stato costretto a fermarsi durante l'ultima sfida di Champions League contro il Lipsia per un problema muscolare. Oggi sono stati effetuati gli esami strumentali per definire i tempi di recupero in vista dei prossimi impegni in Serie A, con i nerazzurri che saranno impegnati al Franchi per il big match contro la Fiorentina.