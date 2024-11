Inzaghi, l'incredibile e imbarazzante pantomima Inter continua: nessuna conferenza

L'Inter continua a rifiutare ogni contatto con i giornalisti e a non organizzare conferenza stampa per l'ennesima volta. Nel lassismo regolamentare della Serie A che permette un comportamento del genere - se succedesse in un'organizzazione punto di riferimento mondiale come l'NBA fioccherebbero multe da centinaia di migliaia di euro, tanto per citare un esempio di organizzazione professionistica d'eccellenza, e per non andare molto lontano anche la UEFA non permetterebbe mai un comportamento del genere - il tecnico della squadra campione d'Italia non fa nessun incontro né risponde a domande di alcun giornalista. Una prassi di sistema tanto imbarazzante quanto permessa, all'interno della quale ovviamente un dirigente smaliziato come Marotta sguazza padroneggiando questo ristagno mediatico permesso della massima serie italiana di calcio. Sia mai qualcuno provi a fare domande sull'inchiesta ultras, ad esempio...