Dimarco sempre più leader: è uno degli insostituibili di Inzaghi, fra i big d’Europa

MILANO - Il 4 dicembre 2021, dunque tre anni fa, non dieci, Federico Dimarco subentrava a Bastoni a quindici minuti dalla fine di Roma- Inter 0-3 . Il mancino milanese era la riserva di Perisic e ogni tanto Inzaghi lo utilizzava come Juric al Verona da “braccetto”. Dimarco era reduce da 18 mesi di prestito in Veneto, dopo il giro d’Italia fra Ascoli, Empoli e Parma, oltre a una parentesi in Svizzera al Sion e la prima metà di stagione ’19-20 in nerazzurro con Conte (4 gettoni). Dimarco in quel dicembre 2021 aveva 24 anni, dunque non era più un ragazzino. Copriva le spalle a Perisic e Bastoni, tutto faceva pensare a un’onesta carriera da “backup” in quella fascia, anche perché nel gennaio 2022 a Milano sarebbe arrivato Gosens. Tre anni dopo la fascia sinistra si è ribaltata. Dimarco non solo da due stagioni e mezzo è il titolare incontrastato della corsia mancina dell’Inter, ma è diventato anche una colonna insostituibile della nazionale azzurra di Spalletti. A 27 anni Dimarco ha raggiunto la maturità calcistica, ma non ha ancora terminato la sua crescita. Chi pensava che avesse già raggiunto il suo massimo nell’annata ’22-23, diventando titolare, si è dovuto ricredere.

Una parabola in forte crescita

La parabola di Dimarco è in costante crescita e anche venerdì sera contro il Parma, l’esterno cresciuto in Curva Nord, ha dimostrato di essere ormai un fattore della squadra di Simone Inzaghi: laterale a tutta fascia, ma anche regista defilato, rifinitore con i suoi cross e pure goleador, capace di trovare la rete anche col piede “sbagliato”. Dimarco contro il Parma ha segnato il suo secondo gol in stagione - il primo al Milan nel derby perso -, dopo aver timbrato il cartellino anche in nazionale nella vittoriosa trasferta in Francia del 6 settembre. Dall’agosto 2022 a oggi Dimarco è arrivato a quota 11 gol in Serie A, abbinati ad altrettanti assist. Nei cinque maggiori campionati europei solo altre tre esterni difensivi hanno raggiunto la doppia cifra in gol e assist: l’ex nerazzurro Hakimi, oggi al Psg (11 reti e 12 assist) e i due prossimi avversari domani sera in Champions, Frimpong e Grimaldo del Bayer Leverkusen. L’olandese, grazie al sistema offensivo adottato da Xabi Alonso e la strepitosa stagione passata, è arrivato a quota 19 gol e 16 assist; mentre lo spagnolo è a 11 reti e 15 passaggi vincenti. Non è ancora chiaro se Dimarco domani sera potrà misurarsi contro i due esterni del Bayer: Inzaghi, infatti, sta pensando a qualche cambio - non troppi - e Dimarco, così come Bastoni, è fra gli iniziali candidati al riposo. A proposito, oggi si capirà se Acerbi lavorerà integralmente in gruppo e potrà essere convocato (per la panchina), altrimenti resterà a Milano per lavorare in ottica Lazio-Inter (lunedì 16).