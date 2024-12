A Materazzi non passa mai: "Un peccato non averlo il 5 maggio, magari..."

Sorrisi, lacrime e abbracci. Adriano, al Maracanà, ha dato il suo addio al calcio con tanto di amici, tifosi ed emozioni. Flamengo Legends e Gli Amici dall'Italia: è stata una partita per far divertire tutti i presenti e rievocare i ricordi di un tempo. A vincere sono stati i brasiliani con l'ex Inter decisivo su rigore. Tra i presenti anche Materazzi, volato a Rio de Janeiro per celebrare Adriano, che nei mesi scorsi aveva anche scritto una lettera a cuore aperto. L'ex difensore ha parlato ai microfoni di Globo: "Giocare qui un sogno che si realizza. Cerco di far capire ai miei figli cosa può significare questo Paese per chi ama il calcio. Adriano era incredibile". Tra gli argomenti anche un richiamo al 5 maggio 2002.