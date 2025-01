Moviola Inter-Atalanta, l'1-0 irregolare e i motivi di Gasperini

L'Inter è pronta a dare l'assalto finale al primo trofeo stagionale: la Supercoppa Italiana. La formazione di Inzaghi in semifinale si è imposta con il risultato di 2-0 contro il turnover dell'Atalanta grazie a due grandi reti di Dumfries. Al termine del match Gasperini, oltre a rivendicare con autorità le sue scelte di formazione, si è soffermato sulla rete che ha aperto le danze al 49' segnalando di fatto tre irregolarità. Bisseck colpisce di testa, il pallone non sfiora nessun giocatore dell'Atalanta ed esce dal campo ma l'arbitro concede calcio d'angolo per l'Inter. Sugli sviluppi del corner in questione i nerazzurri di Inzaghi vanno in vantaggio: di testa ancora Bisseck trova Dumfries, che si libera di Scalvini con un contatto al limite che Chiffi non ritiene falloso e con una rovesciata insacca il pallone alle spalle di Carnesecchi. Non finisce qui: nel momento in cui l'olandese colpisce il pallone c'è De Vrij in posizione di fuorigioco proprio davanti al portiere della Dea, ma la sua posizione non viene considerata attiva e il gol viene convalidato dopo un brevissimo check.