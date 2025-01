Frattesi, l'Inter lo lascia andare solo se...: cifra, formula e sostituti

Gli altri nomi per il dopo-Frattesi

Alternative? Riso nella sua scuderia ha Cristante, ormai fuori dai radar a Roma, e lo proporrà: il centrocampista sarebbe un elemento pronto all’uso, ma a marzo compirà 30 anni ed è fuori dai parametri di Oaktree. Sempre che la Roma, per avere un vantaggio sul Napoli per Frattesi, non accetti di darlo in prestito per sei mesi (l’Inter di certo non lo vorrebbe come contropartita per abbassare la valutazione dell’azzurro; in questo senso era già stato scartato Pellegrini). La sensazione è che l'Inter se dovesse trovarsi nella situazione di sostituire Frattesi, pescherebbe una mezzala in Italia. Un profilo che piace è Frendrup del Genoa (25 milioni), da non scartare Pessina (di Riso) o Bondo del Monza (il francese è nei radar del Milan per questa sessione). Fra i giovani - ma Inzaghi vorrebbe un giocatore più adatto agli obiettivi immediati dell'Inter - è seguito Fazzini dell'Empoli, il cui trasferimento alla Lazio è al momento congelato.