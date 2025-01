Inzaghi, l'Inter e le panchine girevoli: profumo di Premier, chi lo segue

MILANO - Ha rimandato a maggio - la sua speranza, ovviamente - l’aggancio al mito Helenio Herrera, in cima alla lista degli allenatori più vincenti della storia dell’Inter con 7 trofei (come Roberto Mancini). Scudetto, Champions, Coppa Italia e Mondiale per club sono ancora lì, ghiotte occasioni per rimpinguare il proprio palmares personale, oltre a quello nerazzurro. Fra 24 partite Simone Inzaghi diventerà il quinto allenatore per presenze dell’Inter, 208 contro le 207 di Bersellini, quindi a 213 supererà Arpad Weisz diventando il quarto di tutti i tempi alle spalle di Herrera, Mancini e Trapattoni. Per puntare al podio, Simone Inzaghi dovrà rispettare il contratto attualmente in scadenza nel 2026 e magari prolungarlo ancora, perché il “Mago”, primo, è lontano a quota 366. Inzaghi, come ha dichiarato più volte, si vede ancora a lungo in nerazzurro.