Donnarumma, il maestro e l'Inter: Marotta ci pensa

Non si può parlare di trattativa né di affare in vista, ma Donnarumma pensa all’Inter e l’Inter ragiona su Donnarumma perché il portiere a fine febbraio compirà 26 anni e dunque ne ha ancora una decina abbondante di carriera davanti. I nerazzurri oggi sono ben coperti nel ruolo con l’affidabile Sommer , che di anni però ne ha 36 e ha un contratto fino al 2026. L’Inter , pagando una cifra prestabilita, vanta una clausola in proprio favore per rescindere l’accordo con lo svizzero già al termine di quest’annata; prospettiva al momento non in programma, ma se Luis Enrique restasse a Parigi si potrebbe aprire un’opportunità con Donnarumma e a quel punto sarebbe complicato pensare a una convivenza con Sommer .

Certo, difficilmente l'azzurro verrebbe venduto a meno di 30 milioni nell’estate 2025, però... Inoltre l’Inter non chiude la porta al “sogno” Donnarumma perché finora non sono arrivate le risposte attese da Josep Martinez, acquistato in estate per circa 15 milioni dal Genoa per duellare con Sommer, ma di fatto in campo solamente una volta in Coppa Italia. Sempre che tutto non venga spostato all'anno prossimo, soprattutto se Donnarumma dovesse rimanere sotto la Torre Eiffel senza rinnovare. A quel punto, se Gigio continuasse a vedersi in nerazzurro, l'affare a parametro zero potrebbe diventare una ghiotta opportunità per i cacciatori di svincolati Marotta e Ausilio.