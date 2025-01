Inter, Bisseck è l’uomo in più: Inzaghi pregusta un jolly in difesa

Simone Inzaghi sta per riabbracciare Yann Bisseck , il suo jolly nel reparto difensivo. Non c’è infatti un altro centrale fra quelli a disposizione che sappia districarsi in tutte e tre le posizioni. Acquistato nell’estate 2023 per diventare il vice Bastoni , il 24enne tedesco ha rimpiazzato saltuariamente il mancino azzurro sul centrosinistra, imponendosi invece gradualmente sul lato opposto. Ma è nel terzo ruolo della retroguardia, quello di centrale puro, che Bisseck potrebbe ritagliarsi in futuro uno spazio importante, andando anche a incidere sulle mosse della società nerazzurra sul mercato. Non è un mistero (lo approfondiamo nell’articolo in basso in questa pagina) che l’Inter stia valutando per l’estate 2025 - a gennaio si è scelto, a meno di novità nei prossimi giorni, di rimanere così - un acquisto importante in difesa. Acerbi infatti da mesi convive con problemi fisici, Inzaghi confida di recuperarlo alla causa per gli ultimi cinque mesi di stagione, ma in estate il club potrebbe sfruttare l'opzione in proprio favore per rescindere l'intesa con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del 2026.

Bisseck è pronto

Un centrale, dunque servirà, però non è detto che debba per forza arrivare un erede di Acerbi, ma eventualmente anche un elemento in grado di disimpegnarsi da “braccetto” destro. Ovviamente, però, questo aspetto passa dal resto della stagione di Bisseck. Il giocatore ieri è tornato a lavorare in gruppo e domani a Lecce dovrebbe tornare in panchina. Il gigante tedesco si era fatto male nella finale di Supercoppa italiana del 6 gennaio persa con il Milan: aveva terminato la partita “carico” e gli esami svolti il 10 avevano evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Due settimane ai box e ora Bisseck è pronto a riprendere il suo percorso che l’ha visto crescere nettamente nel rendimento in quest’annata dopo il buon impatto con la Serie A nella scorsa stagione. Nel ’23-24 Bisseck aveva collezionato 21 presenze, 12 da titolare. In questa stagione è già arrivato a 21 gare con 16 dal primo minuto - sfruttando al meglio l’infortunio di Pavard -, ma soprattutto è migliorato molto nell’attenzione difensiva. Le sue capacità di assaltatore le aveva già messe in mostra, però in marcatura doveva diventare più applicato.

Bisseck show in Champions

Certo, alcune sbavature sono rimaste - vedi proprio la finale di Supercoppa quando è entrato Leao o il 4-4 contro la Juventus -, però a impressionare sono state le prove in Champions dove Bisseck è sempre stato fra i migliori contro rivali come Manchester City o Arsenal. Il suo valore di mercato è schizzato intorno ai 30 milioni e l'Inter non intende assolutamente pensare a una cessione futura. Anzi, c'è curiosità per vedere se Inzaghi lo riproporrà al centro come accaduto con l'Udinese in Coppa Italia. Esperimento andato bene, prova da vice-De Vrij superata. Ci saranno nuove prove e se Bisseck - che Nagelsmann dovrebbe convocare nella nazionale tedesca - le supererà, chissà che l'Inter non riveda i suoi piani futuri sul mercato.